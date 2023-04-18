El País: поддержка Киева Восточной Европой «дала первые трещины»

Испанская газета El País рассказала, что безоговорочная поддержка Украины со стороны стран Восточного блока ЕС «дала первые трещины». Польша, предоставлявшая Киеву военную, материально-техническую и гуманитарную помощь с февраля 2022 года, «красноречиво дала понять», что поддержка Украины имеет ограничения в ключевой области - экономической

Польша возглавила инициативу, призванную ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Киева в ЕС, и наложило вето на беспошлинный ввоз украинского зерна.

Ранее Польша и Словакия временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский и румынский рынки.

Венгрия также запретила импорт украинского зерна и масличных культур как минимум до 30 июня. В министерстве сельского хозяйства Венгрии запрет объяснили отсутствием мер поддержки местных производителей со стороны ЕС.

На этой неделе в ЕС обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету поставок.