$81.63+0.1289.66-0.50

Польша построит «невиданное до сих пор» заграждение на границе с Россией

1

Глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о начале возведения электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом пишет РИА Новости.

Польша строит электронное заграждение на границе с РФ
© РИА Новости

Он сообщил, что уже начались земляные работы. Это новое сооружение будет снабжено множеством камер дневного и ночного видения. Также ограждение оборудуют датчиками движения, оно будет обеспечивать полный мониторинг всего, что происходит на польско-российской границе.

Каминьский уточнил, что строительство будут завершено уже осенью 2023 года. Он подчеркнул, что это будет самая охраняемая граница во всем Евросоюзе. По своей современности планируется построить «невиданное до сих пор» сооружение.

Ранее военные Польши построили на границе с Россией заграждение, состоящее из трех рядов колючей проволоки. Высота сооружения составила 2,5 м высотой и 3 м шириной.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий