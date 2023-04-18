Польша строит электронное заграждение на границе с РФ

Глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о начале возведения электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что уже начались земляные работы. Это новое сооружение будет снабжено множеством камер дневного и ночного видения. Также ограждение оборудуют датчиками движения, оно будет обеспечивать полный мониторинг всего, что происходит на польско-российской границе.

Каминьский уточнил, что строительство будут завершено уже осенью 2023 года. Он подчеркнул, что это будет самая охраняемая граница во всем Евросоюзе. По своей современности планируется построить «невиданное до сих пор» сооружение.