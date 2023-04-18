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55 минут назад

Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой

Никита Бородкин

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на официальные встречи в Казахстане с забинтованной правой рукой. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первой половине дня во вторник, 18 апреля, Гросси принял участие во встрече с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. По итогам переговоров стороны подписали пятилетнюю программу технического сотрудничества. Согласно снимкам с мероприятия, повязка на кисти не помешала главе МАГАТЭ поставить подпись под документом.

Позднее Гросси встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На совместной фотографии он также запечатлен с травмированным запястьем. Как и при каких обстоятельства гендиректор МАГАТЭ получил травму пока неизвестно.

Напомним, 13 апреля Гросси заявлял, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, продолжают регулярно слышать обстрелы в районе. Он призвал к скорейшему принятию мер по защите объекта, поскольку «рано или поздно везение может закончиться», а авария на станции из-за попадания снаряда приведет к масштабной катастрофе.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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