Глава МАГАТЭ прибыл в Казахстан с забинтованной рукой

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на официальные встречи в Казахстане с забинтованной правой рукой. Об этом сообщает РИА Новости.

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В первой половине дня во вторник, 18 апреля, Гросси принял участие во встрече с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. По итогам переговоров стороны подписали пятилетнюю программу технического сотрудничества. Согласно снимкам с мероприятия, повязка на кисти не помешала главе МАГАТЭ поставить подпись под документом.

Позднее Гросси встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На совместной фотографии он также запечатлен с травмированным запястьем. Как и при каких обстоятельства гендиректор МАГАТЭ получил травму пока неизвестно.