Польша строит электронное заграждение на границе с РФ

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что в стране началось строительство электронного заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — заявил Каминьский.
По его словам, на заграждении будет располагаться множество камер и датчиков движения. Они смогут позволить осуществлять мониторинг за всем, что происходит на границе с Калининградской областью.
«Я уверен, что это будет лучше всего охраняемая граница Европейского союза», — отметил министр.
Ранее сообщалось, что финские пограничники представили первую секцию 200-километрового ограждения на границе с Россией, возводить который начали в связи с опасениями по поводу нелегальной миграции и других сфер безопасности. В материале отмечается, что чиновники продемонстрировали строительную площадку первого трехкилометрового участка возле пограничного города Иматра на юго-востоке страны.