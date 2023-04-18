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20 минут назад

Польша строит современное электронное заграждение на границе с Россией

Газета.Ru

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что в стране началось строительство электронного заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Польша строит электронное заграждение на границе с РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — заявил Каминьский.

По его словам, на заграждении будет располагаться множество камер и датчиков движения. Они смогут позволить осуществлять мониторинг за всем, что происходит на границе с Калининградской областью.

«Я уверен, что это будет лучше всего охраняемая граница Европейского союза», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что финские пограничники представили первую секцию 200-километрового ограждения на границе с Россией, возводить который начали в связи с опасениями по поводу нелегальной миграции и других сфер безопасности. В материале отмечается, что чиновники продемонстрировали строительную площадку первого трехкилометрового участка возле пограничного города Иматра на юго-востоке страны.

В мире,Мариуш Каминьский,ЕС,
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