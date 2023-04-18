Польша строит электронное заграждение на границе с РФ

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что в стране началось строительство электронного заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — заявил Каминьский.

По его словам, на заграждении будет располагаться множество камер и датчиков движения. Они смогут позволить осуществлять мониторинг за всем, что происходит на границе с Калининградской областью.

«Я уверен, что это будет лучше всего охраняемая граница Европейского союза», — отметил министр.