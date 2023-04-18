Обзор иноСМИ: Египет вооружает Украину и «грозная» линия обороны России

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WP: Египет передумал помогать России и решил вооружить Украину

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The Washington Post рассказала со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что Египет «чуть было не поставил» ракеты России, но вместо этого в итоге согласился вооружить Украину. Газета подчеркивает, что Египет «детально планировал» экспорт произведенных в стране ракет по запросу Москвы, но после «дипломатического наступления» со стороны Вашингтона одобрил производство артиллерии для Киева.

Из просочившихся документов Пентагона следует, что Египет приостановил план тайной поставки ракет в Россию в марте - после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США. Утверждается, что Египет планировал передать России до 40 тысяч 122-миллиметровых реактивных снарядов Sakr-45, которые могут использоваться в российских реактивных системах залпового огня. Вместо этого Каир согласился производить артиллерийские боеприпасы для Украины - страна одобрила продажу США 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для поставок Киеву. В стране рассчитывает, что это позволит получить американские истребители F-35 и системы ПВО Patriot.

Как Байден теряет Латинскую Америку

Латинская Америка, почти полностью оказавшаяся под контролем левых лидеров, стала «легкой добычей» для России, которой нужны новые «антиамериканские друзья», пишет Моника Шоуолтер в своей статье для The American Thinker. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле посетит несколько стран Латинской Америки, включая Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Российского министра ждет насыщенная программа, включающая встречи с руководством этих стран. Российские дипломаты подчеркнули, что Лавров отправляется в регион с конкретными целями - за укреплением взаимовыгодного сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, образования, гуманитарной сфере и культуре. Шоуолтер отметила, что Никарагуа когда-то была дружественной США страной и до сих пор имеет договор о свободной торговле с Вашингтоном. Бразилия - еще одна страна, на которую президент США Джо Байден «потратил много времени, громко поздравляя» недавно избранного лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Как отплатил за это Лула? Он только что съездил в Китай, «чтобы подлизаться к этой сверхдержаве», и теперь приветствует Лаврова, заявила автор статьи. По ее мнению, Россия одерживает одну за другой дипломатические победы в Латинской Америке, где представителей Москвы «встречают красными коврами», - Латинская Америка открыто встала на сторону России и «работает над тем, чтобы подорвать интересы США».

El Pais: наступление ВСУ споткнется об инженерные укрепления

Испанская газета El Pais рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, если попытаются пойти в наступление. Издание подчеркивает, что около 800 километров траншей, противотанковых рвов, железобетонных заграждений, препятствующих бронетехнике, бетонных пулеметных гнезд и дотов сегодня образуют линию обороны, которая защищает перешедшие к России территории.

Союзники Киева ускоряют поставки тяжелой бронетехники, предназначенной для преодоления этих укреплений. Однако Россия возвела оборонительные барьеры, невиданные в Европе со времен Второй мировой, подчеркивает El Pais со ссылкой на испанского профессора политологии Хавьера Джордана и профессора Колумбийского университета Стивена Биддла, исследовавших этот вопрос. По их данным, линия обороны тянется от границы ЛНР через территории ДНР и Запорожской области, проходит через Херсон и заканчивается у Крыма. Британская разведка назвала эту оборонительную линию «грозной».

Global Times рассказала об укреплении военных связей РФ и Китая

Китайская газета Global Times рассказала, что визит главы Минобороны Китая Ли Шанфу в Москву свидетельствует об укреплении военных связей двух стран. Ли был принят в России на высоком уровне и его визит привлек внимание всего мира - западные СМИ пытаются увязать военное сближение Китая и России с продолжающимся украинским кризисом, подчеркивает издание.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Ли подчеркнул, что специально приехал в Россию со своим первым зарубежным визитом в должности министра, чтобы рассказать миру о высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений. Китайские аналитики заявили, что у двух стран нет злого умысла и они не планируют объединяться против какой-либо третьей стороны. Эксперт по России из Китайской академии социальных наук Чжан Хун заявил, что китайско-российское военное сотрудничество - давняя традиция, страны ежегодно проводят совместные военные учения и эта практика зародилась задолго до начала украинского кризиса.

Пекин задумал лишить США редкоземельных металлов

Китай приступил к работе над возмездием за технологическую блокаду, устроенную китайским компаниям со стороны США, пишет Financial Times. По данным газеты, в Пекине готовятся запретить поставки редкоземельных металлов в США и Европу.