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1 час назад

На Европейскую комиссию подали в суд

Lenta.ru

Экологические организации подали в суд на высший орган исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Европейскую комиссию (ЕК). Поводом для исков стало решение ведомства включить газ и атомную энергию в руководство по «зеленым» инвестициям. Об этом сообщает The Guardian.

На Европейскую комиссию подали в суд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Два иска были зарегистрированы в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Первый подали Greenpeace, а второй благотворительная организация по защите окружающей среды ClientEarth и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Организации решили оспорить включение газа и атомной энергии в список технологий, которые помогут достичь углеродной нейтральности и снизить объем вредных выбросов.

«Обозначение ископаемого газа как "устойчивого" столь же абсурдно, сколь и незаконно. Это противоречит собственным научным рекомендациям ЕС и фундаментально подрывает доверие к климатическим действиям союза. Ископаемый газ не является чистым и надежным источником энергии», — заявили авторы одного из исков.

Ранее более двух тысяч пенсионерок в Швейцарии подали в суд на правительство страны из-за глобальной проблемы изменения климата. Женщины заявили, что бездействие властей нарушает их права человека.

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