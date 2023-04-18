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1 час назад

Президента Бразилии пригласили на Украину

Lenta.ru

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву пригласили посетить Украину. Об этом официальный представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Президента Бразилии пригласили на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат отметил, что украинское руководство с интересом наблюдает за усилиями бразильского президента по поиску решения конфликта вокруг Украины, однако не согласно с его подходом, в рамках которого Москва и Киев ставятся «на одинаковые чаши весов».

В мире,Олег Николенко,
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