Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву пригласили посетить Украину . Об этом официальный представитель МИД республики Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дипломат отметил, что украинское руководство с интересом наблюдает за усилиями бразильского президента по поиску решения конфликта вокруг Украины, однако не согласно с его подходом, в рамках которого Москва и Киев ставятся «на одинаковые чаши весов».