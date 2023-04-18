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11 минут назад

Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США и хочет заняться семьей. Об этом в беседе с изданием Daily Beast рассказал продюсер документального кино Адам Камачо, которого в ноябре 2022 года музыкант нанял для работы над своей предвыборной кампанией.

Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Камачо, попытки наладить коммуникацию с Канье Уэстом были настоящим кошмаром, и уже в 2023 году продюсер не смог договориться с рэпером о продлении контракта. Уэст, вспомнил продюсер, заявил ему, что сейчас занимается другими делами.

«Сейчас я живу своей жизнью, занимаюсь своей школой The Donda Academy, моей новой женой, детьми, и все. Хочу, чтобы меня оставили в покое», — цитирует Камачо Уэста.

Политическую карьеру, уточнил продюсер, Уэст развивать не планирует. Еще один источник в окружении артиста в беседе с изданием подтвердил сказанное.

«Его интересы сфокусированы на детях, семье, творческих усилиях. Всякий, кто скажет, что работает с Йе как с политиком, шарлатан. Никакой политики», — заявил инсайдер.

Канье Уэст уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда ему удалось набрать 60 тыс. голосов. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал Канье Уэсту не баллотироваться в президенты США, так как он все равно проиграет.

В мире,Канье Уэст,Дональд Трамп,
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