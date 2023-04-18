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Армения заявила о готовности признать территориальную целостность Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но будет ждать того же от Баку. Об этом пишет РИА Новости.

Пашинян назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном
© ТАСС

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», - заявил армянский премьер.

Он также подчеркнул, что двусторонний мирный договор станет реальностью, если оба государства четко признают территориальную целостность друг друга. Они также не должны предъявлять территориальных требований друг другу.

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Пашинян отметил, что договоренности по этому вопросу были достигнуты еще в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым осенью прошлого года. Он также уточнил, что Ереван предложил приложить к мирному договору карты двух государств времен СССР в качестве основы территориальной целостности.

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