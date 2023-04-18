Пашинян назвал условия для мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но будет ждать того же от Баку. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что Азербайджан сделает то же, признав всю территорию Армянской ССР как Республику Армения», - заявил армянский премьер.

Он также подчеркнул, что двусторонний мирный договор станет реальностью, если оба государства четко признают территориальную целостность друг друга. Они также не должны предъявлять территориальных требований друг другу.