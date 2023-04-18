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Китай призвал Нидерланды отказаться от менталитета холодной войны

Министерство иностранных дел Китая обвинило официальные лица Нидерландов в распространении антикитайских настроений и призвало отказаться от менталитета холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

Китай призвал Нидерланды отказаться от менталитета холодной войны
© Max12Max / Wikimedia

Ранее Общая служба разведки и безопасности Нидерландов заявила, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны. Ведомство сообщило, что Нидерланды рассматривают Пекин как крупного торгового партнера, однако «его военные амбиции стимулируют попытки получить голландские и западные технологии».

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