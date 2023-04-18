Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с такими планами.

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Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.