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8 минут назад

Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с такими планами.

Макрон предложит Китаю план мира между Россией и Украиной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Макрон уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.

Стратегия Макрона предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если все пойдет по плану.

В мире,Эммануэль Макрон,
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