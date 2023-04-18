Вплоть до отставки: британские СМИ о расследовании против Сунака

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера Риши Сунака, которого заподозрили в нарушениях в декларации о финансовых интересах. Британские СМИ рассказали, что может грозить премьеру.

Расследование связано с агентством по уходу за детьми, акциями в котором владеет жена Сунака Акшата Мурти.

По версии инициаторов расследования, компания может получить бюджетную поддержку. В марте были анонсированы изменения, которые предусматривают премию в 600 фунтов стерлингов (около 61 тыс. рублей) для людей, регистрирующихся в качестве нянь. Для тех, кто регистрируется через агентства, премию сделают в два раза больше. Нововведения объяснили господдержкой агентств по уходу за детьми.

Шестой параграф Кодекса поведения британских депутатов предполагает, что члены палаты общин должны заявить о любой заинтересованности в любом не относящемся к политике деле.

Выступая перед Комитетом по связям в прошлом месяце, где ему задали множество вопросов о новой политике ухода за детьми, Сунак не упомянул о пакете акций своей жены, подчеркивает The Times.

Парламент должен определить, должен ли был Сунак сообщить об этом.

The Guardian отмечает, что процесс расследования может занять месяцы. Рекомендации о любом возможном наказании затем будут переданы в Комитет по стандартам. Сунак мог бы ускорить процесс, согласившись на так называемое исправление, когда чиновники соглашаются исправить декларацию интересов, но это было бы признанием вины.

Газета подчеркивает, что «теоретически» Сунак может быть наказан, так как незарегистрированный финансовый интерес нарушает Кодекс поведения. При этом премьер не просто не упомянул об интересе: в своем ответе на вопрос депутату от Лейбористской партии Кэтрин Маккиннелл он заявил, что у него нет финансового интереса в отношении агентства жены, и этот ответ может сделать дело «более серьезным».

Reuters отмечает, что Сунак и Мурти - самая богатая пара, когда либо жившая в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Мурти - дочь одного из основателей индийского IT-гиганта Infosys и владеет примерно 0,9 процента компании, стоящей почти $600 млн.

Пара столкнулась с критикой и общественным гневом, когда Сунак был министром финансов, - из-за налогового статуса Мурти «без постоянного места жительства», что означало, что она не платила в Великобритании налог на свои доходы за границей. Впоследствии она отказалась от статуса и заявила, что будет платить в стране налог со своего иностранного дохода.