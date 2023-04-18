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Блинкен в заявлении о Хиросиме и Нагасаки не стал уточнять, кто бомбил Японию

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал бомбёжки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не стал уточнять, кто в них виноват.

Блинкен в комментарии о Хиросиме и Нагасаки не стал уточнять, кто бомбил Японию
© globallookpress.com

«Мы, страны «семёрки», остаёмся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года», — приводит его заявление РИА Новости.

В ответ на это один из журналистов отметил, что жители упомянутых японских префектур, включая тех, кто лично пострадал при бомбардировках, призывали нанести в регионы визит страны G7 и США.

На вопрос журналиста о том, есть ли «ещё что-то, что он мог бы им сказать», Блинкен не упомянул повинных в бомбёжках и не стал приносить каких-либо извинений.

6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по Японии. Бомбардировке подверглись города Хиросима и Нагасаки.

Погибли сотни тысяч человек, преимущественно гражданских, а многие местные жители десятилетиями умирали от воздействия радиации.

30 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент. В МИД России при этом отметили, Москва никому не угрожает ядерным оружием.

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