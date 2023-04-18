В США раскритиковали сравнение России с Италией

Обозреватель Карлос Роа раскритиковал западных политиков и экспертов за неверное сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.

По его словам, такое сравнение свидетельствует о некомпетентности политиков и экспертов Запада. Он пояснил, что данное сравнение было введено в 2014 году для показа слабости экономики РФ перед западными антироссийскими санкциями.

Однако Роа подчеркнул, что настало время признать мощь и размер российской экономики, которая сейчас ближе к Германии, чем к Италии по паритету покупательной способности. Обозреватель также посоветовал пересмотреть подход к управлению государственной экономикой. Роа также заметил, что вряд ли экономика РФ выдержала бы нынешнее санкционное давление, если бы была слабой.