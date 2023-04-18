В США раскритиковали сравнение России с Италией
Обозреватель Карлос Роа раскритиковал западных политиков и экспертов за неверное сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The National Interest.
По его словам, такое сравнение свидетельствует о некомпетентности политиков и экспертов Запада. Он пояснил, что данное сравнение было введено в 2014 году для показа слабости экономики РФ перед западными антироссийскими санкциями.
Однако Роа подчеркнул, что настало время признать мощь и размер российской экономики, которая сейчас ближе к Германии, чем к Италии по паритету покупательной способности. Обозреватель также посоветовал пересмотреть подход к управлению государственной экономикой. Роа также заметил, что вряд ли экономика РФ выдержала бы нынешнее санкционное давление, если бы была слабой.
Ранее журналисты издания American Thinker отметили, что западные санкции не поставили экономику России на колени. Они заметили, что она и дальше будет расти быстрее экономик Германии, Великобритании и США.