Пока вы спали: Вашингтон о поставках F-16 Украине и нападение на посла ЕС в Судане

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Позиция руководства США относительно отправки Киеву истребителей F-16 не изменилась и «этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня». Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что США совместно с союзниками, намерены отправить вооружения, которые, «будут наиболее необходимы Украине в предстоящие недели и месяцы».
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о нападении на посла Евросоюза в Судане. Его слова приводит ТАСС.
По словам Борреля, на дипломата напали в его собственной резиденции. Это «является грубым нарушением Венской конвенции», так как власти Судана обязаны обеспечивать «безопасность дипломатических помещений и персонала», заметил он.
Главы МИД стран «Большой семерки» на встрече в Японии, которая прошла 16-18 апреля, подтвердили намерение продолжать жесткие санкции в отношении России и выразили поддержку Киеву. Об этом заявил глава японского дипломатического ведомства Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.
В совместном заявлении по итогам саммита главы МИД G7 заявили об «осуждении России в самых жестких выражениях» и призвали к «немедленному и без каких-либо условий выводу российских сил и оборудования с Украины».
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц внес в Палату представителей Конгресса резолюцию с требованием к Пентагону и президенту США Джо Байдену раскрыть информацию о количестве американских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе законодателя отметили, что в случае одобрения резолюции, американский лидер и министр обороны обязаны исполнить ее в течение 14 дней и направить запрашиваемые документы в Палату представителей.
Переговоры с Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции завершились полным провалом. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс на встрече с фермерами, пишет RMF FM.
Министр подчеркнул важность того, чтобы ввозимая в Польшу транзитом украинская продукция, «покидала нашу страну». «Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантий для польских фермеров», - заверил Роберт Телюс.