Следователи проверяют связи слившего в интернет документы Пентагона

Следователи проверяют связи служащего в Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейры, который «слил» в сеть секретные документы Пентагона, сообщает издание Politico.
«Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства», — указано в сообщении.
Отмечается, что Белый дом и правоохранительные органы разыскивают любые связи Тейшейры с иностранными разведками через отслеживание всех возможных контактов молодого человека с иностранцами за последнее время.
«Мы до сих порт не знаем, с кем общался этот молодой человек за пределами сервера Discord и были ли у него какие-либо другие намерения для слива информации помимо желания произвести впечатление на друзей», — заявил бывший сотрудник американских спецслужб.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести пересмотр процедуры обращения с секретными документами в течение 45 дней.