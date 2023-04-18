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21 минуту назад

Politico: следователи проверяют связи Тейшейры, который "слил" в сеть секретные документы

Газета.Ruиещё 2

Следователи проверяют связи служащего в Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейры, который «слил» в сеть секретные документы Пентагона, сообщает издание Politico.

Следователи проверяют связи слившего в интернет документы Пентагона
Фото: соцсетисоцсети

«Американские следователи проверили, взаимодействовал ли обвиненный в утечке секретных документов с кем-либо из другой страны или правительства», — указано в сообщении.

Отмечается, что Белый дом и правоохранительные органы разыскивают любые связи Тейшейры с иностранными разведками через отслеживание всех возможных контактов молодого человека с иностранцами за последнее время.

«Мы до сих порт не знаем, с кем общался этот молодой человек за пределами сервера Discord и были ли у него какие-либо другие намерения для слива информации помимо желания произвести впечатление на друзей», — заявил бывший сотрудник американских спецслужб.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министр обороны США Ллойд Остин поручил провести пересмотр процедуры обращения с секретными документами в течение 45 дней.

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