Блинкен рассказал о состоянии арестованного в РФ журналиста Гершковича

Ситуацию вокруг Гершковича Блинкен прокомментировал журналистам в Японии после переговоров G7.

«Основываясь на словах посла Трейси, я могу сообщить, что он здоров и в хорошем эмоциональном состоянии, учитывая обстоятельства», - сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Белый дом считает заключение Гершковича несправедливым и по-прежнему призывает к его немедленному освобождению.

О задержании журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже в конце марта сообщила ФСБ. В спецслужбе заявили, что журналист по заданию властей США занимался «сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Перед задержанием корреспондент сообщил знакомым о планах поехать в Екатеринбург - ранее он уже делал в городе материал. Сопровождавший его местный пиарщик Ярослав Ширшиков рассказал порталу 66.ru, что Гершкович писал о ЧВК Вагнера и спецоперации.

Депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что встречался с Гершковичем. По словам Вегнера, корреспондента, среди прочего, интересовала гуманитарная миссия - грузы, которые регион с 2014 года направляет в Донбасс, и то, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО».