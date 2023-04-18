$81.63+0.1289.66-0.50

Страны G7 призвали РФ не ограничивать срок «зерновой сделки»

15

России не стоит ограничивать действие зерновой сделки, так как она играет важнейшую роль в мире. К этому пришли главы МИД стран «Группы семи», передает агентство «Прайм».

В итоговом заявлении представителей говорится, что сделка должна носить бессрочный характер. В документе подчеркивается, что государства признают «критически важными «дороги солидарности», «черноморскую зерновую инициативу» и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия».

Главы МИД G7 приняли решение по санкциям против РФ

Главы МИД G7 обратились к России с призывом сотрудничать по черноморской зерновой сделке с максимальной эффективностью и на неограниченный по времени срок.

Зерновую сделку подписали летом 2022 года. Подписи на соответствующем документе поставили представители России, Турции, Украины и ООН. Данная сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко проинформировал о продлении зерновой сделки на 60 дней. О том, что сделка продлена на 120 дней, заявил позднее вице-премьер Украины Александр Кубраков.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий