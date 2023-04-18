Страны G7 призвали РФ не ограничивать срок «зерновой сделки»

России не стоит ограничивать действие зерновой сделки, так как она играет важнейшую роль в мире. К этому пришли главы МИД стран «Группы семи», передает агентство «Прайм».

В итоговом заявлении представителей говорится, что сделка должна носить бессрочный характер. В документе подчеркивается, что государства признают «критически важными «дороги солидарности», «черноморскую зерновую инициативу» и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия».

Главы МИД G7 обратились к России с призывом сотрудничать по черноморской зерновой сделке с максимальной эффективностью и на неограниченный по времени срок.

Зерновую сделку подписали летом 2022 года. Подписи на соответствующем документе поставили представители России, Турции, Украины и ООН. Данная сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.