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8 минут назад

Украине предрекли новый Майдан

Lenta.ru

Украине предрекли новый Майдан и государственный переворот после окончания российской военной спецоперации. Об этом пишет издание Politico.

Украине предрекли новый Майдан
Фото: lenta.rulenta.ru

По мнению одного из бывших украинских министров, конфликт на Украине породил большие надежды, а поэтому люди будут с нетерпением ждать перемен.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», — заявил он на условиях анонимности.

Одной из причин грядущего госпереворота может стать и сам президент Украины Владимир Зеленский, считает собеседник издания. Несмотря на то, что Запад превозносит его как «икону демократии», его высокие рейтинги вызваны лишь текущим конфликтом, а после него упадут до 11 процентов, как это было до СВО.

Кроме того, как отметил бывший министр, не только не поборол коррупцию, как обещал, но и сам замешан в офшорной финансовой деятельности.

В мире,Владимир Зеленский,
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