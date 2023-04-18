Блинкен: Китай должен обозначить свои намерения в отношениях с США

"Я ожидаю, что мы сможем достичь подвижек, но для этого требуется, чтобы Китай четко обозначил свои намерения в этом отношении. Мы будем следить за этим", - отметил Блинкен во вторник на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в Японии.