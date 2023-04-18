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Блинкен утверждает, что Китай должен обозначить свои намерения в отношениях с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что для продвижения вперед в американо-китайских отношениях Пекин должен четко обозначить свои намерения.

Блинкен: Китай должен обозначить свои намерения в отношениях с США
© globallookpress.com

"Я ожидаю, что мы сможем достичь подвижек, но для этого требуется, чтобы Китай четко обозначил свои намерения в этом отношении. Мы будем следить за этим", - отметил Блинкен во вторник на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) в Японии.

По словам госсекретаря, США выступают за сохранение открытыми каналов коммуникации с Китаем. "Мы считаем, что страны по всему миру ожидают от нас ответственного подхода в отношениях с Китаем", - отметил он.

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