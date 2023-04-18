Илон Маск намекнул на серьезные проблемы у Байдена

Самый богатый человек в мире, американский бизнесмен Илон Маск заявил в эфире Fox News, что Соединенным Штатам нужен «нормальный, здравомыслящий» человек, который бы управлял страной.

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По его словам, президент должен быть «со здравым смыслом». Предприниматель признался, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора.

«Быть президентом не так уж и весело», — отметил миллиардер.