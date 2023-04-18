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29 минут назад

Илон Маск намекнул на серьезные проблемы у Байдена

Елена Прошина

Самый богатый человек в мире, американский бизнесмен Илон Маск заявил в эфире Fox News, что Соединенным Штатам нужен «нормальный, здравомыслящий» человек, который бы управлял страной.

Илон Маск намекнул на серьезные проблемы у Байдена
Фото: ТАССТАСС

По его словам, президент должен быть «со здравым смыслом». Предприниматель признался, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора.

«Быть президентом не так уж и весело», — отметил миллиардер.

Ранее Маск заявил, что внешняя политика Вашингтона находится в упадке. Так он прокомментировал сюжет Fox News о падении роли американской национальной валюты в международных расчётах.

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В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,
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