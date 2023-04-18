Илон Маск намекнул на серьезные проблемы у Байдена

Самый богатый человек в мире, американский бизнесмен Илон Маск заявил в эфире Fox News, что Соединенным Штатам нужен «нормальный, здравомыслящий» человек, который бы управлял страной.
По его словам, президент должен быть «со здравым смыслом». Предприниматель признался, что голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что обладает широтой выбора.
«Быть президентом не так уж и весело», — отметил миллиардер.
Ранее Маск заявил, что внешняя политика Вашингтона находится в упадке. Так он прокомментировал сюжет Fox News о падении роли американской национальной валюты в международных расчётах.