Конгресс США принял резолюцию с осуждением России

Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию с осуждением Москвы после инцидента с упавшим в Черное море беспилотным летательным аппаратом MQ-9, который принадлежит Соединенным Штатам, сообщает РИА Новости.

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Документ приняли единодушно, за него проголосовали 410 конгрессменов. Автор резолюции — республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Кост.

В тексе содержится осуждение приписываемых российским военным «безрассудных действий». Отмечается, что Вашингтон не откажется от применения собственных беспилотников в международном воздушном пространстве Черного моря. При этом одобренный документ не носит обязывающий к исполнению характер.