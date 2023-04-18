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17 минут назад

Конгресс США принял резолюцию с осуждением России

Елена Прошина

Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию с осуждением Москвы после инцидента с упавшим в Черное море беспилотным летательным аппаратом MQ-9, который принадлежит Соединенным Штатам, сообщает РИА Новости.

Конгресс США принял резолюцию с осуждением России
Фото: ТАССТАСС

Документ приняли единодушно, за него проголосовали 410 конгрессменов. Автор резолюции — республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Кост.

В тексе содержится осуждение приписываемых российским военным «безрассудных действий». Отмечается, что Вашингтон не откажется от применения собственных беспилотников в международном воздушном пространстве Черного моря. При этом одобренный документ не носит обязывающий к исполнению характер.

По данным военного ведомства России, 14 марта MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Чёрным морем. Беспилотник летел в сторону границы РФ в Крыму. В какой-то момент он перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

В мире,Минобороны России,Конгресс США,
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