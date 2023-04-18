СМИ: Бразилия ответила США на критику по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра не согласился с критикой американских властей, которые упрекнули руководство страны в повторении позиции Москвы и Пекина по ситуации вокруг Украины, сообщает G1.
Координатор по стратегическим коммуникациям администрации Джо Байдена Джон Кирби сообщил, что Бразилия повторяет пропаганду России и Китая, невзирая на факты «в том, что касается урегулирования на Украине».
Глава бразильского МИД выразил свое несогласие и заявил, что это не так.
«Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — отметил дипломат.
Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Вашингтон и Брюссель должны начать говорить о достижении урегулирования конфликта на Украине, а не поощрять его. Глава государства призывал страны, не вовлеченные в ситуацию вокруг Украины, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию и предоставить Москве минимум условий для прекращения конфликта.
Также президент Бразилии предложил создать формат схожий с G20, для обсуждения ситуации в бывшей советской республике. Кроме того, он обвинил Украину в том, что она участвовала в начале конфликта.