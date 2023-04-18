СМИ: Бразилия ответила США на критику по украинскому вопросу

Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра не согласился с критикой американских властей, которые упрекнули руководство страны в повторении позиции Москвы и Пекина по ситуации вокруг Украины, сообщает G1.

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Координатор по стратегическим коммуникациям администрации Джо Байдена Джон Кирби сообщил, что Бразилия повторяет пропаганду России и Китая, невзирая на факты «в том, что касается урегулирования на Украине».

Глава бразильского МИД выразил свое несогласие и заявил, что это не так.

«Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — отметил дипломат.

Ранее бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Вашингтон и Брюссель должны начать говорить о достижении урегулирования конфликта на Украине, а не поощрять его. Глава государства призывал страны, не вовлеченные в ситуацию вокруг Украины, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию и предоставить Москве минимум условий для прекращения конфликта.