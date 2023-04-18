$81.63+0.1289.66-0.50
38 минут назад

Figaro: во Франции прошли спонтанные акции протеста после выступления Макрона

Газета.Ru

В нескольких городах Франции прошли спонтанные акции протеста после телеобращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он попытался объяснить необходимость спешного принятия пенсионной реформы. Об этом пишет Figaro.

Во Франции вспыхнули акции протеста после выступления Макрона
Фото: APAP

Как передает издание, несколько тысяч человек вышли на площади перед мэриями и префектурами французских городов, чтобы устроить "марш пустых кастрюль" во время выступления президента.

Во Франции протестующие расстреляли полицейских из фейерверков

Уточняется, что в ходе акций демонстранты стучали кастрюлями и ложками, бойкотируя объяснения Макрона, который, по мнению протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге.

По информации Figaro, акции прошли в Нанте, Тулузе, Ренне, Бордо, Страсбурге и других городах.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране начнет вступать в силу "постепенно осенью". При этом французский лидер отметил, что не хочет "остаться глухим к требованию социальной справедливости".

На прошлой неделе Макрон утвердил пенсионную реформу после ее одобрения Конституционным советом. Речь идет в том числе о повышении пенсионного возраста в республике с 62 до 64 лет.

В мире,Эммануэль Макрон,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий