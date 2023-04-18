Во Франции вспыхнули акции протеста после выступления Макрона

В нескольких городах Франции прошли спонтанные акции протеста после телеобращения президента страны Эммануэля Макрона, в котором он попытался объяснить необходимость спешного принятия пенсионной реформы. Об этом пишет Figaro.

Фото: AP AP

Как передает издание, несколько тысяч человек вышли на площади перед мэриями и префектурами французских городов, чтобы устроить "марш пустых кастрюль" во время выступления президента.

Уточняется, что в ходе акций демонстранты стучали кастрюлями и ложками, бойкотируя объяснения Макрона, который, по мнению протестующих, показал, что не заинтересован в общественном диалоге.

По информации Figaro, акции прошли в Нанте, Тулузе, Ренне, Бордо, Страсбурге и других городах.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране начнет вступать в силу "постепенно осенью". При этом французский лидер отметил, что не хочет "остаться глухим к требованию социальной справедливости".