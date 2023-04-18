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47 минут назад

Сразу два землетрясения произошли в Папуа - Новой Гвинее

Газета.Ru

Сейсмологи зарегистрировали два подряд землетрясения магнитудой 5,0 каждое на территории Папуа-Новой Гвинеи. Об этом информирует Геологическая служба США.

Сразу два землетрясения произошли в Папуа - Новой Гвинее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что подземные толчки первого были зафиксированы в 118 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживают более 27 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Второе землетрясение произошло в 53 км к юго-востоку от города Амбунти, где проживают примерно 2,5 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 78,8 км. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Накануне пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Умед Юсуфи заявил, что на юго-востоке Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Толчок произошел в 378 км к юго-востоку от столицы Душанбе. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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