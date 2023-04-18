Сразу два землетрясения произошли в Папуа - Новой Гвинее

Отмечается, что подземные толчки первого были зафиксированы в 118 км к юго-востоку от города Кимбе, где проживают более 27 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Второе землетрясение произошло в 53 км к юго-востоку от города Амбунти, где проживают примерно 2,5 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 78,8 км. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.