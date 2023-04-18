Нидерланды призвали сообща противостоять Китаю

Европейскому союзу необходимо противодействовать попыткам Пекина подорвать так называемый международный порядок, который основывается на правилах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Об этом он сообщил на встрече глав дипломатических миссий стран Евросоюза, прошедшей в Гааге. Глава МИД при этом признал, что для изменения напористости КНР мало что можно сделать, кроме как «повлиять на среду, в которой действует Китай».
По словам Хукстра, геополитическое взросление Евросоюза «означает сохранение единой позиции по отношению к Китаю, а именно - в противодействии попыткам Китая подорвать международный порядок, основанный на правилах». Дипломат считает нужным сотрудничество ЕС и Пекина в области изменений климата, биоразнообразия и готовности противостоять эпидемии. По этой причине Хукстр приветствовал последние визиты европейских лидеров в Китай.
Ранее КНР с официальным визитом посетили французский лидер Эммануэль Макрон. Его сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.