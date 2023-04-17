Байден дал поручение главе Нацразведки после утечки данных

Американский президент Джо Байден поручил директору Национальной разведки США Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесенного, предположительно, утечкой секретных документов. Об этом сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Президент поручил директору Национальной разведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества, чтобы мы могли лучше понять весь охват того, с чем мы имеем дело, а также поручил сотрудникам администрации [США] высокого ранга напрямую связаться с лидерами союзников и партнеров, чтобы заверить их в нашей приверженности защите разведданных, ответить в меру наших возможностей на любые вопросы, которые у них могут возникнуть, и выразить нашу неизменную приверженность всем нашим партнерским обязательствам в сфере безопасности. Я не собираюсь подробно описывать или перечислять эти консультации", - отметил Кирби.
Также Байден распорядился, чтобы руководство администрации США ответило на вопросы союзников по поводу утечки данных из Пентагона.