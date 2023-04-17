Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что за три дня вооруженного конфликта в Судане между армией и спецназом погибли 180 человек, а ранены 1800. До этого представитель армии Судана заявил, что столицу страны Хартум освободят от отрядов Сил быстрого реагирования (спецназа) в течение менее чем двух суток. По словам представителя армии, в городе уже ликвидирована "основная сила мятежа". В посольстве России в Хартуме сообщили, что при первой же возможности граждане РФ эвакуированы в места их постоянного проживания или в здание дипломатического представительства, но сейчас обстановка в суданской столице остается напряженной.