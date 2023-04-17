$81.63+0.1289.66-0.50

Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа

Бронированный автомобиль посольства США в Судане был обстрелян со стороны сил быстрого реагирования. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Машину посольства США в Судане обстреляли силы спецназа
© Газета.Ru

"Бронированная машина посольства была намеренно обстреляна отрядом спецназа", - сообщили телеканалу источники в посольстве Соединенных Штатов.

При этом отмечается, что никто из сотрудников американского диппредставительства не пострадал.

В Нью-Йорке обнаружили «секретный участок» полиции Китая

Ранее спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес заявил, что за три дня вооруженного конфликта в Судане между армией и спецназом погибли 180 человек, а ранены 1800. До этого представитель армии Судана заявил, что столицу страны Хартум освободят от отрядов Сил быстрого реагирования (спецназа) в течение менее чем двух суток. По словам представителя армии, в городе уже ликвидирована "основная сила мятежа". В посольстве России в Хартуме сообщили, что при первой же возможности граждане РФ эвакуированы в места их постоянного проживания или в здание дипломатического представительства, но сейчас обстановка в суданской столице остается напряженной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий