Зеленский пожаловался на задержки в поставках западного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медлительность стран Запада с поставками оружия ведёт к гибели украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
«Каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия», – заявил Зеленский.
Он также добавил, что Киев готовится к новому заседанию группы министров обороны стран Запада, которая пройдёт 21 апреля и будет посвящена военной помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что ожидает от встречи «основательных решений», которые будут отвечать «достаточно амбициозным» перспективам ВСУ.
Ранее Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине.