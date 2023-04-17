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19 минут назад

WSJ: больше 40 стран подписали письмо против ареста журналиста Гершковича за шпионаж

Газета.Ru

Больше 40 стран подписали письмо с критикой ареста журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который задержан в России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается в материале на сайте издания.

WSJ: больше 40 стран подписали письмо против ареста Гершковича
Фото: evan.gershkovich/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)evan.gershkovich/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По информации газеты, в этом заявлении содержится призыв «освободить задержанных по политическим причинам и прекратить суровые меры в отношении свободы выражения, в том числе против представителей СМИ».

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что подписавшие письмо страны призывают «немедленно освободить Эвана Гершковича».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что Россия должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту газеты The Wall Street Journal.

До этого президент США Джо Байден говорил, что задержание подозреваемого в шпионаже журналиста Гершковича незаконно.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. Согласно информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК, он обвиняется в шпионаже.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналиста WSJ Гершковича на Урале задержали «с поличным».

В мире,Эван Гершкович,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ФСБ,ООН,
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