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11 минут назад

Сунак отреагировал на сообщения о начале расследования по своей декларации

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что задекларировал долю своей супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми. Информацию об этом он передал в парламентский комитет по связям в начале апреля. Об этом сообщает корреспондент Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака, передает «РИА Новости».

Сунак отреагировал на сообщения о начале расследования по своей декларации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я отмечаю, что в СМИ появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет по связям задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров», — написал британский премьер.

По его словам, новый список «министерских интересов опубликует в ближайшее время независимый советник Лори Магнус». Также в своем письме Сунак отметил, что интересы супругов министров «не являются чем-то, что может повлиять на их действия в качестве министров или членов парламента».

Эксперт объяснила суть претензий британского парламента к Сунаку

Ранее стало известно, что парламент Великобритании начал расследование по вопросу декларации премьера. Указывалось, что оно касается доли супруги Сунака в компании, которая занимается уходом за детьми.

В мире,Риши Сунак,Парламент Великобритании,
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