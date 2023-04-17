В Раде обеспокоились из-за зернового эмбарго ЕС

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинский аграрный экспорт может сократиться почти на треть (за квартал) в случае запрета поставок в соседние страны ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Польша и Словакия временно приостановили импорт украинских зерновых и другой продукции. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что поставки украинского зерна «дестабилизируют местный рынок». Он отмечал, что Польша готова стать одним из пунктов маршрута поставок украинского зерна в Африку, но не соглашалась на то, чтобы это зерно шло на польский и румынский рынки.

Венгрия также запретила импорт украинского зерна и масличных культур как минимум до 30 июня. В министерстве сельского хозяйства Венгрии запрет объяснили отсутствием мер поддержки местных производителей со стороны ЕС.

На этой неделе в ЕС обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету поставок.

Гетманцев, возглавляющий комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявил, что Украина столкнется со значительными потерями из-за эмбарго на поставки своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС.

По его данным, на Венгрию и Польшу в первом квартале 2023 года приходилось 14 процентов всего аграрного экспорта страны, а Румыния импортировала 1/7 всего экспортируемого Украиной зерна.

«Потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других пограничных стран», - подчеркнул депутат.