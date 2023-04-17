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31 минуту назад

В ЕС оценили бразильскую мирную инициативу по Украине

Алиса Селезнёва

Европейский союз выступает за мирное разрешение украинского кризиса, но принимать решение, на каких условиях вести мирные переговоры, должен Киев. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя мирную инициативу Бразилии, пишет РИА Новости.

В ЕС оценили бразильскую мирную инициативу по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в свою очередь предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине, «чтобы установить мир».

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя инициативу Бразилии, отметил, что ЕС выступает за достижение мира «как можно скорее».

«Но не надо забывать, что Украина – это жертва, поэтому Украина должна принимать решение, на каких условиях возможные мирные переговоры могли бы начаться», - пояснил Стано на брифинге в Брюсселе.

Ранее Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

В мире,Петер Стано,Владимир Зеленский,ЕС,
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