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44 минуты назад

Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Никита Бородкин

Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, однако Киев не заинтересовался этим предложением. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хусейн отметил, что дальнейшее продолжение боевых действий опасно не только для двух стран, но и для всего мира. У Багдада уже есть опыт в общении со странами, «между которыми существует напряженность», из-за чего власти Ирака готовы «послужить миру» и взять на себя роль посредника.

Кулеба отклонил предложение Ирака. Вместе с тем он выразил надежду на дальнейшее улучшение отношений между Киевом и Багдадом.

Напомним, что ранее МИД РФ заявлял, что Ирак в условиях давления Запада занимает взвешенную позицию по отношению к спецоперации на Украине. В ведомстве отмечали, что отказ Багдада присоединяться к антироссийским санкциям подтверждает, что двусторонние связи Ирака и России не подвержены конъюнктурным колебаниям.

В мире,Дмитрий Кулеба,Фуад Хусейн,МИД России,
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