Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, однако Киев не заинтересовался этим предложением. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Хусейн отметил, что дальнейшее продолжение боевых действий опасно не только для двух стран, но и для всего мира. У Багдада уже есть опыт в общении со странами, «между которыми существует напряженность», из-за чего власти Ирака готовы «послужить миру» и взять на себя роль посредника.

Кулеба отклонил предложение Ирака. Вместе с тем он выразил надежду на дальнейшее улучшение отношений между Киевом и Багдадом.