WSJ: США задумали сократить экономические отношения с Китаем

США и их союзники задумались над способами сокращения экономических отношений с Китаем из-за опасения конфликта и ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Так, американские власти пытаются решить, как ограничить связи в определенных секторах, «которые они считают стратегическими», говорится в публикации.

Подчеркивается, что отношение западных держав к собственной стратегии в отношении КНР изменилось из-за специальной военной операции на Украине.

Газета указывает на наличие опасений у ряда государств из-за возможного перекрытия Китаем экспорта из-за пандемии. Речь идет, в частности, о странах «Группы семи» (G7), участниками которой являются Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.