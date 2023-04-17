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WSJ: США задумали сократить экономические отношения с Китаем

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США и их союзники задумались над способами сокращения экономических отношений с Китаем из-за опасения конфликта и ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Wall Street Journal.

WSJ: США задумали сократить экономические отношения с Китаем
© РИА Новости

Так, американские власти пытаются решить, как ограничить связи в определенных секторах, «которые они считают стратегическими», говорится в публикации.

Подчеркивается, что отношение западных держав к собственной стратегии в отношении КНР изменилось из-за специальной военной операции на Украине.

Газета указывает на наличие опасений у ряда государств из-за возможного перекрытия Китаем экспорта из-за пандемии. Речь идет, в частности, о странах «Группы семи» (G7), участниками которой являются Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее сообщалось, что российские банки в марте – начале апреля столкнулись с проблемой дефицита юаня из-за большого спроса на данную валюту.

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