Отказ европейских стран от украинского зерна объяснили

«Во-первых, надо понимать, что это зерно не очень украинское, а скорее, американское. Во-вторых, раз на площадке ООН нам было заявлено, что зерно пойдет в беднейшие страны, то непонятно, почему оно продается не там. В-третьих, украинское зерно не облагается никакими пошлинами, а потому разрушает рынки. Так что у стран появились вполне логичные вопросы», — заметил Асафов.