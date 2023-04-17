Казахстан аккредитует дипломатов от правительства талибов

Министерство иностранных дел Казахстана аккредитует дипломатов действующего правительства Афганистана . Об этом сообщил представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает ТАСС.

«В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов нами было принято положительное ращение», — заявил Смадияров.

Он отметил, что после предыдущего правительства и установлении власти талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане образовался вакуум власти, а посольства страны перестали представлять ее за рубежом.