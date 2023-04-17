Латвия запретила въезд в страну 10 гражданам РФ из-за приговора Кара-Мурзе

Латвия запретила въезд на свою территорию 10 гражданам России, связанным с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом глава МИД прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в Twitter.

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Он заявил о принятом решении и назвал дело в отношении Кара-Мурзы «фиктивным». Фамилии лиц, которым был запрещен въезд в страну, министр при этом не назвал. Ринкевичс также выступил за введение Европейским союзом дополнительных санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру.