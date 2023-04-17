Глава спецназа Судана призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт

Глава спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагало призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт, который разразился в стране. Об этом пишет ТАСС.

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Он обвинил армию в бомбардировке мирных жителей с воздуха и потребовал принять меры против генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, который является радикальным исламистом. По словам Дагало, армия проводит жестокую кампанию против обычных жителей, обстреливая их истребителями. Он подчеркнул, что их действия - это ответ на нападение на их силы и борьба за демократию в Судане.

Ранее сообщалось о бомбардировках в Хартуме, где происходят столкновения спецназа и армии Судана. Ситуация обострилась из-за разногласий между командующим конфликтующих сторон. В результате боев погибли около 100 мирных граждан, а более тысячи пострадали.