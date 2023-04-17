Резников извинился за сравнение потерь ВСУ и жертв землетрясения в Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников извинился за сравнение числа погибших от землетрясений в Турции с числом погибших в конфликте на Украине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Напомним, что ранее Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что число погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) меньше, чем число жертв землетрясения в Турции. По его словам, у ВСУ есть потери, однако они «критически меньше российских.

В своих соцсетях украинский министр попросил прощения у всех граждан Украины и Турции, которых задел его комментарий. Он подчеркнул, что украинцы сочувствуют турецкому народу.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны, а также соседних Сирии и Ливии. После них в стране и других точках планеты неоднократно фиксировались новые землетрясения.