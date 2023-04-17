Словакия приняла решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер, передает РИА Новости.

14 апреля Польша и Венгрия в связи с протестами местных фермеров объявили о том, что приостанавливают импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.

Днем ранее Болгария не исключила того, что примет аналогичное решение.

До этого главы правительств некоторых стран ЕС сочли необходимым, чтобы Еврокомиссия вмешалась в кризис, который вызван наплывом зерна из постсоветской республики.

В письме они сообщили о беспрецедентном увеличении импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.