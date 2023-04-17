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46 минут назад

Словакия решила приостановить импорт зерна и других продуктов с Украины

Лера Букина

Словакия приняла решение о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер, передает РИА Новости.

14 апреля Польша и Венгрия в связи с протестами местных фермеров объявили о том, что приостанавливают импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок.

Днем ранее Болгария не исключила того, что примет аналогичное решение.

В Еврокомиссии оценили запрет Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины

До этого главы правительств некоторых стран ЕС сочли необходимым, чтобы Еврокомиссия вмешалась в кризис, который вызван наплывом зерна из постсоветской республики.

В письме они сообщили о беспрецедентном увеличении импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.

Организации, которые объединяют польских фермеров, выразили протест в связи с оседанием и реализации зерна, ввозимого с Украины для последующего экспорта в другие государства.

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