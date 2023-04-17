Обзор иноСМИ: самый грандиозный просчет Запада и слухи о сербском оружии для Киева

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«Россия: пробуждение спящего гиганта»

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Обширные санкции, введенные против России из-за украинского кризиса, кажутся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории, заявили авторы The American Thinker Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон. Санкции не поставили российскую экономику на колени, как многие предсказывали, - вместо этого шатаются западные экономики, страдая как от высокой инфляции, так и от нехватки энергоресурсов.

Тем временем Россия не только выживает, но и процветает, приобретая большую силу и авторитет в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо со времен распада СССР. По оценке Международного валютного фонда, экономика РФ в этом году будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В 2024-м экономика РФ будет расти быстрее, чем экономики США, Японии, Италии и большей части остального Запада, а рост российского ВВП на душу населения превысит рост этого показателя в развитых странах. Уровень безработицы в России, составляющий 3,5 процента, - самый низкий со времен распада Советского Союза.

Также Россия смогла нарастить собственное военное производство настолько эффективно, что ее артиллерия значительно превосходит украинскую и может выпускать 40-50 тысяч снарядов в день против пяти-шести тысяч украинских. Санкции «разбудили спящего гиганта, которым раньше была Россия, и Запад может вскоре столкнуться с последствиями», считают авторы The American Thinker.

«Кто подбрасывает Сербии оружие для Украины?»

Буквально за сутки до крайне важной встречи президента Сербии Александра Вучича с представителями сербов из Косово СМИ написали со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что Белград якобы взял на себя обязательство отправить оружие на Украину «или уже сделал это». Эту новость сразу же опроверг вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич: он подчеркнул, что Сербию пытаются втянуть в конфликт, участвовать в котором она отказывается.

Politika пишет, что публикация новости на фоне переговоров Вучича «прекрасно вписывается в сценарий давления на страну, общественность которой очень чувствительно относится к новостям, направленным против России». Уже во второй раз за последние недели распространяется ложь о поставках сербского оружия на Украину, в то время как Вучич проводит красные линии, от которых Белград не откажется, выполняя европейский план по решению косовской проблемы: в Сербии подчеркивают, что признание Косово невозможно ни де-факто, ни де-юре, как и согласие на членство Приштины в ООН. Если кто-то и хотел, чтобы Сербия выстрелила себе в ногу и поставила Украине какое-то оружие, то теперь он может быть уверена, что этого точно не произойдет, подчеркивает Politika.

«Олимпиады всегда были политизированы»

Олимпиада 2024 года в Париже будет проходить одновременно с украинским кризисом или как минимум в период, когда память об этих событиях будет еще слишком свежа, пишет в своей статье для Le Figaro Марк Перельман. Олимпийские игры 2024 года станут полем масштабных международных и национальных политических столкновений: предстоящие решения об участии в ОИ российских и белорусских спортсменов не только не примирят воюющие стороны, но и усилят раздражение.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК не аполитичен, а «политически нейтрален», но это далеко от истины, уверен Перельман. Он напомнил, что побежденные в Первой мировой войне (Германия, Австрия, Венгрия, Османская империя, Болгария) были исключены из Олимпийских игр в Антверпене 1920 года, а после Второй мировой войны МОК не пригласил Германию на Олимпийские игры в Лондоне в 1948 году. Кроме того, по решению МОК Южная Африка была исключена из ОИ с 1964 по 1988 год из-за апартеида. В то же время США не запретили участвовать в Олимпийских играх в Токио в 1964 году, хотя всего за два месяца до начала игр американцы бомбили прибрежные объекты Северного Вьетнама. Все уловки и олимпийско-дипломатические тонкости МОК не скрывают тотальной политизации Олимпиад, считает автор.

Сможет ли Трамп побороться за президентство?

Несмотря на политический багаж Дональда Трампа и его растущие проблемы с законом, предварительные опросы показывают, что Трамп остается фаворитом на выдвижение в президенты от республиканцев в 2024 году - и с большим отрывом, пишет Newsweek. Сама по себе победа Трампа на республиканских праймериз 2024 года может иметь долгосрочные последствия для правых политических сил - и демократии - в Америке, а также открыть новую эру, в которой уголовные обвинения не будут рассматриваться как дисквалифицирующий фактор для кандидатов в президенты.

Инсайдеры Newsweek в Республиканской партии, стратеги и другие политические эксперты назвали три ключевых фактора, влияющих на предвыборную гонку, за которыми будет крайне важно следить в ближайшие месяцы: предъявят ли Трампу обвинения по делам, связанным с вмешательством в выборы и его обращением с секретными документами, кто победит в решающей денежной гонке на праймериз, и насколько расширится круг претендентов от Республиканской партии до 2024 года.

«Британия не готова к новому штамму коронавируса»

Ученые заявили, что Великобритания не готова к следующей глобальной пандемии, так как государственные службы слабеют, а ключевые исследования лишаются финансирования, пишет The Independent. Спустя более трех лет после начала пандемии коронавируса, ведущие ученые предупредили, что страна не лучше подготовлена к пандемии, чем в 2020 году.