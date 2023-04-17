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В Таджикистане произошло землетрясение

В понедельник, 17 апреля, на территории Таджикистана произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умела Юсуфи, передает РИА Новости.

В Таджикистане произошло землетрясение
© lenta.ru

По ее словам, подземный толчок произошел в 03:46 по местному времени. Его эпицентр находился в 378 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 153 километрах к юго-западу от города Хорог. Юсуфи уточнила, что в эпицентре магнитуда землетрясения составила 4 и 2 — в городе Хорог. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

11 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 около Петропавловска-Камчатского. Утром того же дня произошло извержение вулкана Шивелуч, в результате которого в радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей.

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