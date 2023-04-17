В Таджикистане произошло землетрясение

По ее словам, подземный толчок произошел в 03:46 по местному времени. Его эпицентр находился в 378 километрах к юго-востоку от Душанбе и в 153 километрах к юго-западу от города Хорог. Юсуфи уточнила, что в эпицентре магнитуда землетрясения составила 4 и 2 — в городе Хорог. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.