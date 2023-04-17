Раскол в отношениях: западные СМИ о запрете Польшей и Венгрией экспорта украинского зерна

Решение Польши и Венгрии запретить ввоз сельхозпродукции с Украины в непростой для Киева момент осложнило отношение этих стран с Брюсселем. Об этом пишут западные СМИ.

Ранее кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей». Аналогичное решение принял и Будапешт.

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По данным The New York Times, в последние недели «появились признаки того, что экспорт продовольствия из Украины становится больным местом в отношениях с Польшей», которая является одним из самых верных союзников Киева в противостоянии с Россией.

Введению запрета предшествовало обращение премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии к Европейскому союзу с требованием предпринять шаги, чтобы обуздать приток украинской продукции, который привел к снижению цен на европейском рынке, напоминает издание.

При этом новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил о том, что прекращение поставок зерна послужит «щитом» для польских фермеров.

Планы Польши и Венгрии приостановить импорт украинского зерна в ответ на протесты фермеров вызвали резкое недовольство Еврокомиссии и усилили напряженность в отношениях между этими странами и Брюсселем, пишет The Wall Street Journal.

А Express отмечает, что государства ЕС из-за ключевого запрета на импорт сельхозпродукции оставляют Украину «в самой сложной ситуации».

Британское издание привело заявление Министерства аграрной политики Украины, в котором выражается сожаление о принятом Польшей и Венгрией решении.

«Польские фермеры сталкиваются с трудной ситуацией, но мы подчеркиваем, что украинские фермеры оказались в куда более сложной ситуации», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что с июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставлялось по земле в соседние страны. В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.