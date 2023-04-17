Япония выразила России протест из-за учений в районе Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Согласно уведомлению, направленному российскими властями нашей береговой охране, в период с 18 по 22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений с ракетными стрельбами", - сказал он.

По его словам, территория проведения учений включает в себя район, который Япония считает своими территориальными водами.

"Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) противоречит позиции нашей страны", - добавил Мацуно.

Российская сторона неоднократно называла неуместными попытки протеста со стороны Токио в связи с военными учениями в районе Курильских островов. МИД РФ подчеркивал, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ, а их российская принадлежность не подлежит сомнению.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.