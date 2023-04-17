$81.50-0.1790.16+0.16
12 минут назад

В МИД Китая заявили, что визит Минобороны в Россию не направлен против третьих сторон

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, комментируя визит китайского министра обороны Ли Шанфу в Россию, заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, передает РИА Новости.

В МИД Китая прокомментировали визит Минобороны в Россию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, который основан на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал он.

По словам дипломата, Китайская Народная Республика готова сотрудничать с Россией для воплощения в жизнь важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и также для содействия развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.

Ранее китайская газета Global Times сообщала, что Китай не планирует уменьшать уровень военного сотрудничества с РФ из-за внешнего давления со стороны западных стран.

В мире,Армия,Ван Вэньбинь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий