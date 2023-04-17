В МИД Китая прокомментировали визит Минобороны в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, комментируя визит китайского министра обороны Ли Шанфу в Россию, заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, передает РИА Новости.

«Российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, который основан на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал он.

По словам дипломата, Китайская Народная Республика готова сотрудничать с Россией для воплощения в жизнь важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и также для содействия развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.