США выделят миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше

Вашингтон выделит миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше , об этом заявил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. Его слова приводит РИА Новости.

«Польше нужны новые энергетические решения, чтобы защититься от влияния России , чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики. Мы сегодня сделали важный шаг для польского будущего. Энергетика будет важной частью польско-американского сотрудничества в ближайшие сто лет», — сказал посол.

На помощь Варшаве выделят четыре миллиарда долларов. В частности, американский банк Exim направит на реализацию проекта три миллиарда долларов, в то время как агентство Development Finance Corporation даст еще один миллиард долларов. Уточняется, что стороны подписали соглашения о намерениях, которые касаются реакторов BWRX-300, спроектированных фирмой Hitachi Nuclear Energy.