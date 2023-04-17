$81.50-0.1790.16+0.16
23 минуты назад

США выделят миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше

Lenta.ru

Вашингтон выделит миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше, об этом заявил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. Его слова приводит РИА Новости.

США выделят миллиарды долларов на ядерные реакторы в Польше
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Польше нужны новые энергетические решения, чтобы защититься от влияния России, чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики. Мы сегодня сделали важный шаг для польского будущего. Энергетика будет важной частью польско-американского сотрудничества в ближайшие сто лет», — сказал посол.

На помощь Варшаве выделят четыре миллиарда долларов. В частности, американский банк Exim направит на реализацию проекта три миллиарда долларов, в то время как агентство Development Finance Corporation даст еще один миллиард долларов. Уточняется, что стороны подписали соглашения о намерениях, которые касаются реакторов BWRX-300, спроектированных фирмой Hitachi Nuclear Energy.

В мире,Горячая новость,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий