Пока вы спали: приговор за сбитый в Иране украинский Boeing, взрыв газа в Казахстане

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Казахстане обрушился подъезд многоэтажного дома

Видео дня

В результате взрыва газового баллона в Жанаозене обрушился подъезд двухэтажного 12-квартирного дома. Не менее трех человек погибли, восемь госпитализированы, сообщило в своем Telegram-канале МЧС Казахстана.

Взрыв произошел около 5 утра по времени Астаны (2:00 по московскому времени). Подъезд обрушился на площади 150 кв. м при общей площади здания 600 кв. м. Пожара не было. Спасатели продолжают разбор завалов. Задействовано порядка 40 единиц техники и почти 350 человек.

Губернатор Гладков заявил о пожарах на объектах в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил двух пожарах на гражданских объектах после сообщений местных жителей об атаке беспилотников и взрыве на подстанции. Об этом пишет РБК.

В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что пострадавших нет, а оба пожара были оперативно потушены.

В Иране вынесен приговор по делу о сбитом ПВО украинском Boeing

Суд Ирана приговорил к лишению свободы десять военных, отвечавших за работу ПВО и по ошибке сбивших украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 в 2020 году. Об этом сообщает портал Mizan Online.

Главный управляющий системами ПВО «Тур М-1» был приговорен к 13 годам тюрьмы и выплате денежной компенсации семьям погибших. По версии следствия, именно он, проигнорировав приказ командира, выпустил две ракеты по пассажирскому самолету, летевшему из Тегерана в Киев, приняв его за вражескую цель. Остальные обвиняемые по решению суда должны провести в тюрьме от полтура до трех лет.

Найден еще один причастный к утечке секретных данных Пентагона

Бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билс являлась одним из администраторов аккаунта Donbass Devushka, который считался пророссийским и распространил ряд утекших в Интернет секретных документов Пентагона. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Сара Билс призналась, что является одной из 15 человек «по всему миру», которые администрируют этот аккаунт, собирают средства и ведут подкасты. При этом пока нет доказательств того, что она могла во время службы получить доступ к секретным документам и украсть их.

В Калининграде планируется выпуск отечественных смартфонов и планшетов

Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech намерен внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот смартфон и планшет на базе операционной системы «Аврора». Сборка оборудования и установка программного обеспечения должны осуществляться в Калининграде, отмечает «Коммерсант».