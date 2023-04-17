Трамп-младший призвал не банкротить США ради Украины

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США не должны вмешиваться в украинский кризис, помогая Украине - «одной из самых коррумпированных стран мира». Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Трамп-младший опубликовал часть карты мира, на которой Россия, Украина и другие страны обозначены как «не Америка», а российско-украинская граница - как «не наша граница».

«Я знаю, что Украина - новая религия левых, но это не наша проблема, и мы не должны делать нашу страну банкротом и истощать нашу армию, чтобы помочь одной из самых коррумпированных стран мира», - написал сын экс-президента.

Ранее Трамп-младший обвинил нынешнее руководство США в превращении страны в банановую республику - политически нестабильное государство с экономическими проблемами и высокой инфляцией, которым управляет диктатор.

Он заявил, что «коррумпированным элитам» США «не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что все они имеют частную охрану».