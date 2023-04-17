Представители МИД стран «Большой семерки» договорились сохранять антироссийские санкции

Главы МИД G7 пришли к тому, что будут продолжать поддерживать украинскую сторону и сохранять рестрикции в отношении РФ. Решение было принято 17 апреля в рамках встречи глав МИД «семерки», проходящей в японской Каруидзаве (префектура Нагано), передает ТАСС.

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В сообщении организаторов мероприятия говорится, что министры также условились укреплять сотрудничество в отношении борьбы с уклонением от санкций и в противодействии поставкам вооружений России третьими странами.

Как стало известно агентству, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, председательствующий на заседании, заявил о необходимости укреплять сотрудничество со странами, «в том числе Глобального Юга». Речь идет о развивающихся государствах, которые занимают нейтральную позицию в конфликте ряда стран с РФ.

Кроме того, подчеркивается, что главы МИД G7 негативно восприняли решение российской стороны разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.